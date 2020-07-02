Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

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Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eskidemirkapı köyünün salgının kontrol altına alınması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına, köyde ikametgahı olmayan kişilerin köye girişine müsaade edilmemesine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, zaruri hallerde köy içinde maskesiz sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi kararı da alındı.

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