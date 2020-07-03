Yılların ihmaline Başkan Demir’den çözüm

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yenimahalle’deki yol onarım ve yenileme çalışmasını yerinde inceledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de TOKİ çevresinde yolda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllardır bakımsız hali ile yolu kullanan vatandaşların zorlanmasına sebep oluyordu. Yol bakım ve onarım çalışmaları başlamadan önce vatandaş ulaşımını gerçekleştiremiyor ve yolda tozdan geçilmiyordu. Çevredeki evlerde tozdan çok etkileniyor bahçe ve balkonlarını kullanamıyordu.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışma yapılan alanda yabani ot ve çalıları biçme çalışmalarını gerçekleştirdi.

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