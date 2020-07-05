Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Covid19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatları doğrultusunda, alandaki vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske verildi. Vatandaşlar ateş ölçümünün ardından pazara alındı. Hayvan pazarı her hafta Pazar ve Pazartesi günleri hizmet verecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.