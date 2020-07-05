Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Covid19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatları doğrultusunda, alandaki vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske verildi. Vatandaşlar ateş ölçümünün ardından pazara alındı. Hayvan pazarı her hafta Pazar ve Pazartesi günleri hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.