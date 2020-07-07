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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Belediyesi günlük 3 bin maske dağıtıyor

İHA

Ardahan Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.

Ardahan Belediyesi günlük 3 bin maske dağıtıyor

Ardahan Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.
Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla, ilk vakanın ülkede görüldüğü üçüncü gün maske üretimine geçildi. Dikiş atölyesinde çalışan yaklaşık 30 kadın işçi dikiş makinelerinin başında mesai yapmaya başladı. İlk etapta günlük 5 bin adet üretilen maskeler Temmuz ayına gelindiğinde ise günlük 10 bini buldu. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların maske sıkıntısı çektiği, ücreti mukabilinde dahi maske alamadığı dönemlerde Ardahan Belediyesi sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini pandemi sürecinde gösterdi.
Ardahan’da günlük 2 bin 500, 3 bin adet ücretsiz maske vatandaşlara dağıtıldı. Şehrin umuma açık yerleri başta olmak üzere kamu ve özel kurumlara ücretsiz maske gönderildi. Ayrıca talep eden diğer il belediyelerine de Ardahan Belediyesi maske desteği verdi.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Ardahan Belediyesi olarak kurum içinde halka maske dağıtımını sürdürdük. Mart ayından bu yana yaklaşık 300 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı. #MaskesiOlmayanKalmasın sloganıyla Ardahan, Doğu Anadolu’da maske sıkıntısı çekmeyen tek il oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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