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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir, kapalı halk pazarına birim müdürleriyle çıkartma yaptı

İHA

Başkan Demir, kapalı halk pazarına birim müdürleriyle çıkartma yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim müdürleriyle birlikte kapalı halk pazarını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Pazar esnafına hayırlı işler dileyerek sorunlarını dinleyen Başkan Demir, sorunlarının giderilmesi hususunda konuyla ilgili hazırda bulunan birim müdürüne talimat verdi. Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafına ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Alışverişe gelen vatandaşlara pazar girişinde ücretsiz maske dağıttı.
Öte yandan pazara gelen vatandaşlar ellerini dezenfekte ettikten sonra ateşleri ölçülerek pazar alanına alındı.

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