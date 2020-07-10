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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünlere süre kısıtlaması

İHA

Korona virüs salgını ülkemizde can almaya ve vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. İki gün önce düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını arttıran sebepler arasında düğünlerin olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili Ardahan Valiliğinden (Covid19) salgını önlemleri kapsamında, düğünlere, süre kısıtlaması getirildi.

Düğünlere süre kısıtlaması

Korona virüs salgını ülkemizde can almaya ve vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. İki gün önce düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını arttıran sebepler arasında düğünlerin olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili Ardahan Valiliğinden (Covid19) salgını önlemleri kapsamında, düğünlere, süre kısıtlaması getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı ifade edilerek, düğün gibi toplu etkinliklerde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayarak, riskin daha da büyümesi nedeniyle Ardahan'da yapılan düğünlere süre kısıtlaması getirildi. Düğünler aynı gün içerisinde 10.00 ila 23.00 arasında yapılacak ve diğer bütün etkinlikler aynı gün içerisinde tamamlanacak. Düğün sadece tek bir günle sınırlı olacak. Bu saatlerin dışındaki kutlamalar yapılmayacak.
Ardahan Valiliğinin süre kısıtlamasıyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeler kaydedildi: "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden düğünlerle ilgili getirilen saat sınırlaması 10.00 ila 23.00 arası olacak ve aynı günde düğün ve bununla ilgili diğer etkinlikler bitecek. Düğün tek günle sınırlı olacak. Bu saatler dışındaki kutlamalara müsaade edilmeyecek"
Açıklamanın sonunda, alınan tedbirlere uymayanlara, idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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