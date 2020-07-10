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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan'da yapıldı

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Ardahan'da yapıldı.

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan'da yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Ardahan'da yapıldı.
Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın 74'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile illerin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Hüseyin Öner, toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Vali Öner, Ajans’ın 2020 yılı ajans faaliyetlerinin değerlendirileceğini söyleyerek, "Burada alınacak kararlarla hem illerimizin, hem de bölgemizin potansiyelini değerlendirmiş olacağız. Çalışmamız potansiyellerimizin değerlendirilmesine ve faydalı işlerin yapılmasına vesile olur inşallah. Yararlı projelerin kısa sürede hayata geçmesi için çalışacağız." şeklinde konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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