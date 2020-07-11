2500 rakımlı Karadağ sırtlarında avukatlardan oturma eylemi

Ardahan Barosu, 'çoklu baro' sistemine karşı Atatürk Siluetinin belirdiği 2500 rakımlı Karadağ sırtlarında oturma eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti’nin önerisiyle meclise gelen çoklu baro sistemine karşı avukatların tepkisi devam ediyor. Ardahan Barosu avukatları da bugün gerçekleştirdiği bir oturma eylemiyle, Meclis Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’da görüşülecek olan çoklu baro sistemine karşı tepkisini dile getirdi.

Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen oturma eyleminde yapılan basın açıklamasında, getirilmek istenen bu sistemin avukatların sorunlarına hiçbir çözüm üretmeyeceği vurgulandı.

Baro Başkanı Osman Yıldız açıklamasında , ''Bugün önünüzde, aylardır anlatmaya çabaladığımız, ancak milletimizin bekası açısından bütün sakıncaları ortada iken Komisyon'dan geçen Avukatlık Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi var. Bu teklif kabul edildiği takdirde, savunma makamı üzerinden yargının nasıl yok edileceğini ve bağımsız yargısı olmayan bir devletin düşeceği durumu, teklifin diğer maddelerinin yol açacağı sıkıntılar bir yana, yalnızca çoklu baro uygulamasının sebep olacağı facianın boyutlarını genel kurulda sizlere anlatma imkanımız yok. Orası milletimizin iradesinin en yüksek tecelligahı, yalnızca siz değerli vekillerin hür iradelerinizi sözlerinizle ve reylerinizle ortaya koyabileceğiniz yerdir. Yasa değişikliği ile tamamen siyasileşmiş barolar yaratılacaktır. Bu değişikliğin etnik, dini, siyasi ve her türlü ayrışmaya yol açacağı, hepinizin malumudur. Sizlere bir kez daha, yüce Meclis'in çatısı altında bu ülkenin 130 bin avukatı adına, hukuk devletini ortadan kaldıracak, demokrasiyi yok edecek, yargıya güveni sıfıra indirecek teklife “hayır” demeniz çağrısında bulunuyoruz. Yasalar inatla, nefretle, çekişmeyle yapılamaz. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda ortak akılla ve hukuk sistemine zarar vermeyecek biçimde yapılır. Bölücü bir FETÖ Projesi olan bu projenin yeni versiyonu şu anda önünüzde, iradeniz ise elinizdedir. Baroların, avukatların tamamının ve halkımızın açık iradesine uygun olarak, vekilleri olduğunuz milletimiz adına bu teklifi bugün reddederek gündemden düşürmenizi talep ediyor, ülkemizin ve avukatların gerçek sorunlarına yoğunlaşarak yapacağınız yasama çalışmalarında başarılar diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz" şeklinde konuştu.

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