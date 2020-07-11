Çıldır Belediyesi emekli olan personeller için yemek organize etti

Ardahan Çıldır ilçesi Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, belediye de uzun yıllar görev yapıp emekli olan personele veda yemeği vererek plaket sundu.

Çıldır Belediyesine ait Çıldır Gölü kenarındaki tesislerde verilen yemeğe emekli olan personel harici belediye çalışanları ve belediye encümenleri katıldı. Yemek sonrası emekli olan personele belediye başkanı ve belediye encümenleri tarafından plaket verildi.

Çıldır Belediyesinden Erhan Yılmaz, Latif (Cavit) Turhan, Süleyman Yolcu, Fikret Aktemur emekli oldular.

Plaket sonrası konuşma yapan Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu ''Belediye Başkanlığımız personellerinden emekli olan çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni yaşamlarında sağlık ve esenlikler dilerim'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.