Ardahan’da dereler temizlenip, ıslah ediliyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Yenimahalle, TOKİ konutlarından geçen 4 kilometrelik mikrop saçan derede incelemelerde bulundu. Yenimahalle Muhtarı Murat Atacan ve Fen işleri müdürümüz Seçil Avşar da kendisine eşlik etti.

Başkan Faruk Demir, “İnsan sağlığı açısından acilen bu derenin ele alınması ve etrafının temizleyip ve içinin ıslah edilmesini belediye olarak yapacağız. Çalışma alanı olarak DSİ’nin sorumluğunda olduğu için özellikle Sayın Ardahan Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze konuyu bizzat aktaracağım” dedi.

Yenimahalle Muhtarı Murat Atacan ise, “Ardahan Yenimahalle’den´ geçen 4 kilometrelik dere adeta mikrop saçıyor. Hayvancılık yapanlar ahırın giderini dereye bağlamış. Dereden insan sağlığı açısından son derece kötü olan bir koku yayılıyor. Kokudan duramıyoruz ”diye konuştu.

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