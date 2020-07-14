Ardahan’da bozuk yollar yenileniyor

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla yoğun çalışmalar ortaya koyan Ardahan Belediyesi, Karagöl ve Yenimahalle’de parke taşından yeni yol ve kaldırım yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları ile vatandaşın talepleri doğrultusunda ve ekiplerin gözlemlediği farklı bölgelerde mesai gözetmeksizin şehir merkezinde ve mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor. Birçok yerleşim alanlarının köklü sorunları çözüldü. Çözüm odaklı hizmetlere imza atıldı.

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