Nesli tükenme tehlikesindeki alaca sansar Ardahan'da görüntülendi

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan alaca sansar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Akyaka köyünde yaşayan Vedat Özgür, arazide alaca sansarı gördü. Özgür, eşilen topraktan başını uzatan alaca sansarının bu anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, görüntülendikten kısa bir süre sonra yuvasına döndü.

Siyah-beyaz renkli sansarı görünce önce şaşırdığını belirten Vedat Özgür, "Tarlada, yuvasından çıkan bir sansar gördüm. Rengi diğerlerinden farklıydı. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan Deniz BAŞLI

2020-07-15 09:51:48



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