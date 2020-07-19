Yeni doğan buzağı, suni teneffüsle hayata döndü



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN´ın Damal ilçesinde baygın doğan buzağı, veteriner hekimin suni teneffüs yapmasıyla yeniden hayata döndü.

Damal´ın Eskikılıç köyü yaylasında sahibinin uğraşlarına rağmen doğum yapmakta zorlanan inek için veteriner hekim Başar Çamlıyurt bölgeye geldi. Doğumu gerçekleştiren Çamlıyurt buzağının baygın olduğunu fark etti. Buzağıyı hemen arka ayaklarından yukarı kaldıran Çamlıyurt bir süre suni teneffüs yaptı. Yavru buzağı, nefes almaya başladı. Bir süre sonra ayağa kalkan yavru buzağı annesini emerek beslenmeye başladı.

Buzağının doğumuna son anda yetiştiklerini ve nefes vererek yeniden hayata dönmesini sağladıklarını söyleyen veteriner hekim Çamlıyurt, "Damal´ın Eskikılıç köyü yaylasında doğumuna müdahale ettiğimiz buzağı, vatandaşların uğraşıyla dünyaya geliyordu. Biz de son anda yetişebildik. Buzağıyı doğurttuk, daha sonra baygın olduğunu görünce, o an kısa süre içerisinde oksijen alamasına ihtiyaç vardı. Biz de nefesle birlikte oksijen verdik. Buzağının hayata dönmesi hem yetiştiriciyi, hem de bizi mutlu etti. Yetiştirici açısından baktığımızda bir yıllık emeği olarak düşünüyoruz. Bu durum bizi de mesleki olarak mutlu ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-07-19 14:13:20



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