Bursa'da yakalandıkları korona virüsü Ardahan’a gelerek 8 kişiye bulaştırdılar 16 haneli köy karantinaya alındı

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Bursa’dan Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyüne gelen vatandaşlar ve ziyaret ettiği 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 16 haneli köy karantinaya alındı.

Posof’un Kurşunçavuş köyünde Bursa’dan gelen köylüler ziyaret ettiği komşularına korona virüs (Covid19) bulaştırdı. 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, 16 haneli köy karantina altına alındı.

Kurşunçavuş köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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