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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Protokol bitmeden aracı göndermeyeceğiz”

İHA

Başkan Demir: “Protokol bitmeden aracı göndermeyeceğiz”

Yalova Belediyesinde CHP’li Vefa Salman’ın görevden alınması sonrasında yerine seçilen AK Partili Mustafa Tutuk, bir yıllığına Ardahan Belediyesine tahsis edilen cenaze arabasını geri isteyince iki belediye arasında kriz çıktı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Protokol bitmeden aracı göndermeyeceğiz” dedi.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Merkez İlçe Başkanı Sinan Onay, Belediye Meclis üyeleri ve partililerle birlikte basın açıklaması yaparak, protokol tarihi bitmeden aracı göndermeyeceklerini söyledi. Ardahan Belediyesi önünde yapılan açıklamada konuşan Başkan Demir, “2 gündür Türkiye’de ve yurt dışındaki Ardahanlılardan yoğun bir baskı var bir kampanya yapmamız doğrultusunda. Bizlere cenaze aracı almamız konusunda yardımcı olmak istiyorlar. Herkesi sağduyu ve sükûnete davet ediyoruz. Şerefli Ardahan halkı bizlere bu kutsal görevi verdi. Belediye meclis üyelerimizle birlikte aldığımız karar doğrultusunda belediyemizin kaynaklarını halkın yararına kullanarak daha çok hizmet etmek için kiralık araç devrini kapattık. Çoğu aracımızı bağış alarak belediyemizin envanterine kaydettik. Yalova’dan seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman bizim cenaze arabası ihtiyacımızı görünce geçici olarak Ardahan Belediyesine tahsis etmişlerdi. Bu tahsis tek taraflı değil, Ardahan Belediye Meclisi ile Yalova Belediye Meclisinin kardeş kent anlaşması ile bir protokolle 1 yıllığına cenaze aracı Ardahan’a tahsis edildi. Bu protokol süresi 1 Ekim 2020 tarihinde sonlanıyor. Dolayısıyla Vefa Salman’ın yerine bakan vekil arkadaşımız, protokollerin tek taraflı feshedilmeyeceğini bilmiyor zannedersem. Biz Ardahan Belediyesi olarak 1 değil 5 cenaze aracı alma kudretine sahibiz. 40 yıl Rus esaretinde kalmış Ardahan, oradan kurtulmuşsa, cenaze aracı çilesinden de kurtulur. Bizler kardeş kent protokolümüzü devam ettireceğiz. Yalova’daki hemşehrilerimizle ya da Yalova’daki yurttaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok, onları hala çok seviyoruz. Ancak şunu belirteyim protokol tek taraflı feshedilemeyeceğine göre 1 Ekim 2020 tarihine kadar göndermeyeceğiz. Kullanmazsak dahi göndermeyeceğiz. Cenaze aracı almak için Valiliğimize bir yardım bağışı kampanyası için dilekçe vereceğiz. İzin çıkarsa kampanya başlatırız. Biz kendi ceketimizi satar, Ardahan Belediyesine cenaze arabası alırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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