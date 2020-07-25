Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başlandı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret edeceği Atatürk, Halilefendi ve Karagöl Mahallesindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını yaptı.
Mezarlığın içindeki büyüyen otlar, ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.