Ardahan’da yol ve parke çalışmaları devam ediyor.

Kilit Parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yenimahalle ile Karagöl Mahallelerimizde parke taşı yol onarım çalışmaları yapıldı. Karagöl Mahallesi Hercai sokakta kilit parke yeni yol çalışmalarımız ise devam ediyor. Halkımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız ve gelen talepler doğrultusunda devam ediyoruz ” dedi.

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