Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hummalı bir çalışma var. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, bilenmeye başlandı.

Kurban bayramı öncesi bıçak bileme işi yapan esnaflar, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kurban kesimi için hazırlanan bıçaklar, bileme ustaları tarafından özenle hazırlanıyor. Taleplerin artmasıyla birlikte gecegündüz mesai yapan bıçak bileme ustalarından İdris Bulutlar, yaklaşık 35 yıldır bu baba mesleğini severek yaptığını söyledi.

Bulutlar, ''Bu el sanatları çok özenle yapılması gereken bir iştir, ustalık gerektiren bir iştir. Bu el sanatlarının bir inceliği var. İşte bıçak bileme işi sıradan bir iş değildir. Bıçak bileme işi uzmanlık gerektiren bir iştir. Bıçağı yakmadan bıçağa ince ağız vermek çok önemli. Bıçakların suyu kaçmaması için, yanmaması için su kullanıyoruz. Bizde baba mesleği el sanatlarını Serhat şehri Ardahan’da halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Keskin bıçaklarla halkımız kurbanlarını zahmetsizce ve kurbana eziyet etmeden kesecekler.'' şeklinde konuştu.

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