Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Ardahanlı Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbette bulunan Zehra Mine Öner, ailenin acısını paylaştı.

Zehra Mine Öner, “Şehitlerimize her zaman minnettarız. Onlar bu vatanın bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını kanlarını ortaya koydular. Allah tüm Şehitlerimize rahmet etsin” dedi.

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