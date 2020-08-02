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Sel, hortum Ardahan’da hayatı felç etti Tarım arazileri zarar gördü

İHA

Ardahan'da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken, Göle ilçesinde yaşanan hortumda evlerin çatıları yıkıldı.

Sel, hortum Ardahan’da hayatı felç etti Tarım arazileri zarar gördü

Ardahan’da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken, Göle ilçesinde yaşanan hortumda evlerin çatıları yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü.
Ardahan merkeze bağlı Ağaçlı mahallesinde 4, Çalabaşı mahallesinde ise bir evin çatısı uçtu. Hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok mahallede tarım arazilerinde ciddi hasar meydana geldi. Fırtınada enerji nakil hatlarında kopmalar yaşandı.
Öte yandan Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde yağış sonrası su baskını yaşandı. Sel ekili arazileri yerle bir ederken, vatandaşlar su baskınından korunmak için evlerinin önündeki su arklarını temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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