Sele kapılan dananın sürüklenme anı kameralara yansıdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Sel sularına kapılan dana yaklaşık üç yüz metre boyunca sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

Göle ilçesinde bayram boyunca etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok evde hasar oluştu. İl genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı. Özellikle dolu yağışı ve sağanak etkili olduğu Göle ilçesinde köylerdeki evlere büyük ölçüde zarar verdi.

Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki gün önce etkili olan sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti. Dönüş yolunda sel suları ve sağanak sebebiyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan dana’nın yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Sel sularına kapılan dana 300 metre sürüklendikten sonra dere kenarına yaklaşınca dengesini sağlayarak kıyıya çıkarak kurtuluyor.

Sürüdeki diğer hayvanlar da akıntıya kapılmadan karşıya geçti.

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