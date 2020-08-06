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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da 'korona virüs' denetimi

İHA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vali Öner, "Bugünkü amacımız, vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız, farkındalık oluşturmak" dedi.

Ardahan’da 'korona virüs' denetimi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vali Öner, "Bugünkü amacımız, vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız, farkındalık oluşturmak" dedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri denetlenmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "En geniş denetimimizi yapacağız" açıklamasının ardından Ardahan’da da denetimler hız kazandı. Denetimler kapsamında alışverişin yoğun olduğu Ardahan Belediyesi'ne ait ticaret ve fuar alını ile kent merkezinde denetim yapan Vali Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı. Vali Öner, "81 ilimizde eş zamanlı olarak Belediye Başkanımızın da katılımı ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Bu nedenle hepimizin sağlığı ve güvenliği için kurallara uyalım diyoruz. Kurallara uyarsak o kadar güvenli oluruz. Kendi sağlığımız ile birlikte toplumun sağlığını da korumuş oluruz" dedi.
Başkan Faruk Demir ise vatandaşın hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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