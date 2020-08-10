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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi

İHA

İçişleri Bakanlığınca Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesi çerçevesinde, Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarını denetledi.

Düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi

İçişleri Bakanlığınca Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesi çerçevesinde, Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarını denetledi.
Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda nişan/düğün gibi organizasyonlarda, düğün sahipleri ve davetlilerin Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlere Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri ile birlikte kolluk kuvvetleri katıldı.
Denetleme sırasında düğün sahipleri ve davetlilere düğünlerde alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali yardımcısı Gümrükcü, Korona virüs salgını ile mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.
Gerçekleştirilen denetlemede vatandaşlardan Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uymalarını isteyen Gümrükcü, ’’Düğünler Korona virüsle mücadelede en hassasiyet göstermemiz gereken etkinliklerdir. Farklı bölgelerden bir araya gelen insanlar düğünlerde bir arada bulunmaktadır. Mutluluğumuzu hüzne dönüştürmemek üzere lütfen tedbirimizi alalım. Salgın hastalıkla mücadele için önemli olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi geçmiş değil, rehavete kapılmadan tedbirimizi alalım. Bu denetlemede salgınla mücadelemizin devam ettiğini insanlarımıza hatırlatıyor, Korona virüsle mücadeleye karşı toplumda bir farkındalık oluşturmak üzere sahada olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızı hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlığımız için kurallara uymaya davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.
Denetim yapılan yerlerde ki vatandaşların, maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, düğüne gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma yönünde uyarılarda bulunuldu.

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