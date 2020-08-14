Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)-ARDAHAN'da, askeri araç bariyere çarptı. Kazada, 5 asker yaralandı.
Kaza, Ardahan-Kars Karayolu çıkışının 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kars yönüne giden askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 5 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde askeri yetkililer inceleme yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-08-14 16:01:10
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