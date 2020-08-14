Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı

Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
ArdahanKars karayolu çıkışının 1. kilometresinde, sürücüsü açıklanmayan bir askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazanın meydana geldiği olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 5 askeri personel tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.