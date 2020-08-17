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Vali Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı “Merkez içerisinde arı müzesinin de yer alacağı arı konağı projesi hayata geçecek”

İHA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, kuruma ait tesis ve ünitelerde incelemelerde bulundu, merkez müdürü Sinan Aydın'dan brifing aldı.

Vali Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı “Merkez içerisinde arı müzesinin de yer alacağı arı konağı projesi hayata geçecek”

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, kuruma ait tesis ve ünitelerde incelemelerde bulundu, merkez müdürü Sinan Aydın’dan brifing aldı.
Dünyada ki 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının gen merkezi olması dolayısıyla kurulan ve uzun yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten KAGEM’i ziyaret eden Vali Öner, bal ve ana arı üretim sahası, pal paketleme ve bal analizi ünitesi ile kovan üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.
Alanı gezen Vali Öner, Merkez Müdürü Sinan Aydın’dan bal, ana arı ve kovan üretimi ile paketleme, analiz ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi ve brifing aldı.
KAGEM’in Türkiye’de arı üzerine tek gen merkezi olmasının oldukça önemli olduğunu belirten Vali Öner şunları söyledi:
“Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi (KAGEM), ilimiz için oldukça önemli bir merkez. Kafkas Arısı dünyada ki 4 ana arı ırkından yalnız bir tanesi ve gen merkezi Ardahan. Dilinin diğer arı türlerinden uzun olması sebebiyle, çiçek özüne kadar ulaşması bakımından hem daha fazla bal üretiyor, hem de kaliteli bal sunuyor. Bu kalitenin karşılığı olarak da Ardahan balı coğrafi işaret alarak tescillenmiş durumda. Merkezimizde bal üretimi yanı sıra bölge arıcılığını desteklemeye yönelik ana arı ve kovan üretimi de yapılıyor. Yine arıcılarımıza eğitimler veriliyor. Ayrıca coğrafi işaret patentli bal analizi ve paketlemesi de yine merkezimizde yapılıyor. Bu da üreticilerimizin işini kolaylaştırıyor. Yakın zamanda doğal bir alan içerisinde yer alan merkezimizde, içerisinde arı müzesinin de yer alacağı arı konağı projesi hayata geçecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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