Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, Ardahanlı çocuklarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, Ardahanlı çocuklarla buluştu

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yürüyen Sahne" projesi kapsamında il il gezerek çocukları tiyatroyla buluşturan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ekibi, Vali Hüseyin Öner'in daveti üzerine Ardahanlı çocuklarla buluştu.

Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, Ardahanlı çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Yürüyen Sahne” projesi kapsamında il il gezerek çocukları tiyatroyla buluşturan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ekibi, Vali Hüseyin Öner’in daveti üzerine Ardahanlı çocuklarla buluştu.
Valilik bahçesinde sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından canlandırılan “Turta Girmemiş Orman” adlı çocuk tiyatrosu büyük ilgi gördü. Oyun öncesi sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek oturma düzeninin sağlandığı alanda çocuklar 1 saat süren tiyatronun keyfini çıkardı.
Yönetmenliğini Elif Erdal’ın yaptığı, Dila Er ve Gözde Kısa’nın yazdığı 5 kişilik oyuncu ile toplam 33 kişilik kadronun sahnelediği “Turta Girmemiş Orman” adlı çocuk tiyatrosunun Ardahan’a gelmesinden dolayı Ardahanlı çocuklar adına mutlu olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Öner, “Hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen Kovid19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte herkesin özellikle de çocuklarımızın motivasyona ihtiyacı vardı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzden özel istekte bulunduk. Sağolsun bizleri kırmadı ve çok değerli ekibini bugün çocuklarımızla buluşturdu. Tiyatro ekibimiz güzel bir performans sergilediler. Kültür Bakanlığımıza, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’a ve tiyatro ekibimize çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Öner etkinliğin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ardahan’a tahsis edilen gezici kütüphane aracını da ziyaret ederek, verilen hizmetler hakkında Kültür ve Turizm Müdüründen bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
YEREL HABERLER Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
Vali Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı “Merkez içerisinde arı müzesinin de yer alacağı arı konağı projesi hayata geçecek”
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen ...
Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı
YEREL HABERLER Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı
Ardahan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Ardahan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı
Ardahan'da ele geçirilen Hint keneviri imha edildi
YEREL HABERLER Ardahan'da ele geçirilen Hint keneviri imha edildi
Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X