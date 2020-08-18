Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, Ardahanlı çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Yürüyen Sahne” projesi kapsamında il il gezerek çocukları tiyatroyla buluşturan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Tiyatrosu ekibi, Vali Hüseyin Öner’in daveti üzerine Ardahanlı çocuklarla buluştu.

Valilik bahçesinde sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından canlandırılan “Turta Girmemiş Orman” adlı çocuk tiyatrosu büyük ilgi gördü. Oyun öncesi sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek oturma düzeninin sağlandığı alanda çocuklar 1 saat süren tiyatronun keyfini çıkardı.

Yönetmenliğini Elif Erdal’ın yaptığı, Dila Er ve Gözde Kısa’nın yazdığı 5 kişilik oyuncu ile toplam 33 kişilik kadronun sahnelediği “Turta Girmemiş Orman” adlı çocuk tiyatrosunun Ardahan’a gelmesinden dolayı Ardahanlı çocuklar adına mutlu olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Öner, “Hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen Kovid19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte herkesin özellikle de çocuklarımızın motivasyona ihtiyacı vardı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzden özel istekte bulunduk. Sağolsun bizleri kırmadı ve çok değerli ekibini bugün çocuklarımızla buluşturdu. Tiyatro ekibimiz güzel bir performans sergilediler. Kültür Bakanlığımıza, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’a ve tiyatro ekibimize çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Öner etkinliğin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ardahan’a tahsis edilen gezici kütüphane aracını da ziyaret ederek, verilen hizmetler hakkında Kültür ve Turizm Müdüründen bilgi aldı.

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