Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

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Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Özden idaresindeki 01 AFE 068 plakalı otomobil, ArdahanKars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki taşlara, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, askeri personel oldukları belirlenen sürücü Özden ile Hüseyin Özayaş, Yaşar Coşkun ve Enes Aykırıcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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