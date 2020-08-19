Vali Hüseyin Öner, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin açılışını yaptı

'İyi ki senin kızınım'

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Tarım Kredi Marketin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından marketi gezerek satışı yapılan bakliyat, yağ, un şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali Öner, ülkemizin çeşitli bölgelerinde üretimi yapılan yerli ürünlerin Tarım Kredi Market aracılığıyla uygun fiyata vatandaşa ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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