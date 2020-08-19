Ardahan Valisi Öner korona virüs denetimi yaptı Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri denetledi. Vali Öner, denetim sırasında uyguladığı 'sosyal mesafe' kuralına herkesin dikkat etmesini istedi.

Kentte korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri inceleyen Vali Öner, vatandaşlar ve iş yeri sahiplerinden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Vali Öner’in sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü görüldü. Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Öner, "Vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Genel olarak iş yeri sahiplerimizin ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterirsek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa iş yerleri sahiplerimize eğer kurallara uymazsak, müşterilerimizin kurallara uyulması yönünde hatırlatmalarda bulunmayıp özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. İş yerleri açılamaz, çocuklarımızın okula gitmesi uzayabilir. Ama ne kadar özen gösterirsek hayatımız o kadar kolaylaşır" dedi.

Bugünkü denetimde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini de aktaran Öner, "Bu durum tabii ki beni son derece memnun kıldı. Görünen vatandaşımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Gözlemlerimiz bu yönde. Bizde denetimde bazı bilgiler kendilerine verdik. Böyle devam edersek bu salgından erken kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.

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