Vali Hüseyin Öner, eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi okul incelemelerinde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 20202021 eğitimöğretim yılı açılışı öncesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte gittiği okullarda incelemelerde bulunan Vali Öner, eğitimöğretimi aksatacak sorunların yaşanmaması için gördüğü eksikliklerin ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında talimatlarda bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.