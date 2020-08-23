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Vali Hüseyin Öner, Millet Bahçesi ve Seyir Terası Proje alanlarında incelemelerde bulundu

İHA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Millet Bahçesi olması yönünde çalışmaları devam eden eski Aziziye Kışlasında ve Ardahan Kalesi Seyir Terası proje alanında incelemelerde bulundu.

Vali Hüseyin Öner, Millet Bahçesi ve Seyir Terası Proje alanlarında incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Millet Bahçesi olması yönünde çalışmaları devam eden eski Aziziye Kışlasında ve Ardahan Kalesi Seyir Terası proje alanında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her ilde bir Millet Bahçesi Projesi kapsamında Ardahan ziyaretinde sözünü verdiği Millet Bahçesi projesinin uygulanacağı 70 bin metrekarelik eski Aziziye Kışlasına giden Vali Öner, içerisinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçelerinin yer alacağı alanı gezdi.
Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Ürker ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Efsal Alantar ile birlikte alanda incelemelerde bulunan ve çalışmalara yönelik bilgiler alan Vali Öner, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin her ilde bir Millet Bahçesi Projesi kapsamında ilimizde Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesinde bulunan iki ayrı parselde toplam 70 bin metrekare alana sahip Aziziye Kışlası, Millet Bahçesi yapılması için Özel İdaremize tahsis edilmiştir. Çalışmalar kapsamında, ilk etapta tescilli tarihi yapılar korunarak, sonradan eklenen bina ve depolar kaldırıldı. Bu alan çalışmalar tamamlandığında hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak güzel bir Millet Bahçesine dönüşecek. İçerisinde ki tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi ve bölgenin Millet Bahçesine dönüştürülmesi için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığının projeyle ilgili çalışmaları devam etmektedir. Restore edilecek bölgede kent müzesi, kıraathane, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çeşitli sosyal aktivite alanları oluşturulacak.”
Vali Öner, Seyir Terası Çalışamalarını da İnceledi
Millet Bahçesi Proje alanındaki incelemelerinin ardından Ardahan Kalesi Seyir Terası Projesinin uygulandığı alanı yerinde inceleyen Vali Öner, kalenin dışında üst kısımda yapımı devam eden seyir terası çalışmaların gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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