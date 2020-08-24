Vali Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Fatih Portakal istifa mı etti?

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanlığı görevine yeni başlayan Albay Ali Naci Aldemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Jandarma bölgesindeki asayiş, güvenlik ve korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında sohbette bulunuldu.

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