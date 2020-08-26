Bataklığa saplanan büyükbaşlar, 15 saatte kurtarıldı

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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan büyükbaşlar, köylüler ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Göle ilçesine 30 kilometre mesafedeki Arpaşen köyünde dün sahiplerince beslenmeleri için meraya bırakılan 10 büyükbaş hayvan, Kura Nehri'nin geçtiği bölgede bataklığa saplandı. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, havanın kararması üzerine Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşların 15 saat süren çalışması sonucu hayvanlar mahsur kaldığı bataklıktan kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-08-26 18:49:47



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