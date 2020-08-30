Büyük zafer 98 yaşında

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Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Tören kapsamında ilk program Şehitlik ziyaretiyle başladı. Burada ki programda Şehitlerimiz için Kuranı Kerim okunup, dua edildi. Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Vali Hüseyin Öner ve katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunumuyla devam eden törende 30 Ağustos Zaferini anlatan konuşma yapıldı. Tören sonunda Vali Öner, protokol üyeleri ve katılımcıların Zafer Bayramını tebrik etti.

Zafer Bayramı dolayısıyla il merkezinde cadde, sokak ve balkonlar Türk Bayraklarıyla süslendi.

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