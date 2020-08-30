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Çıldır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı salgın tedbirleri ile kutlandı

İHA

Çıldır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı salgın tedbirleri ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü Çıldır’da korona virüs salgınının gölgesinde kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla bilinen Büyük Taarruz savaşı her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak yurtta büyük bir coşku ile kutlandı.
Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı her yönüyle olumsuz etkileyen salgının ilçemizde de görülmesinden dolayı bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ilçemizde de salgının gölgesinde kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı alınan virüs tedbirleri kapsamında Çıldır Kaymakamlığı binası önünde Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk büstüne konulan çelenklerin ardından program sona erdi.

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