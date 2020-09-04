Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

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Ardahan'da yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Dağevi köyü karantinaya alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Dağevi köyünde Covid19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirtildi. Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Covid19 denetimlerinin yapılacağı belirtildi.

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