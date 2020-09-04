Ardahan’da 400 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin yapımında sona gelindi Başkan Demir: "Cumhuriyet tarihinin Ardahan’da ki en büyük istihdam alanı olacak"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberinde belediye meclis üyelerimiz ile birlikte Halilefendi Mahallesinde yapımında sona gelinen tekstil atölyesinde incelemede bulundu.

Burada konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, “Cumhuriyet tarihinin Ardahan’da ki en büyük istihdam alanı olacak. Yaklaşık 350400 kişinin bir arada çalıştığı ilk ve tek fabrika burası olacak. Bizim hedefimiz buradan iyi sonuç aldık mı bir sene sonra bin kişiyi çıkartmak. Çünkü aynı fabrikadan iki ya da üç tane daha yapacağız. 81 ilde işsizlik sorununu çözmüş tek il olacağız. Ardahan’ın ve çevre illerin giriş ve çıkışlarına büyük bir yazı asacağız, tekstil fabrikasında işçi aranıyor diye” konuştu.

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