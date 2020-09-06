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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Kent Müzesi geleceğe köprü olacak

İHA

Ardahan Kent Müzesi geleceğe köprü olacak

Ardahan’da köy yaşamının yıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulmaya çalışılan kent müzesinde birçok obje bulunuyor.
Belediye tarafından yaptırılan kent müzesi ile köy yaşamının yıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüveninin gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor. Belediye Başkanı Faruk Demir, eski köy yaşamından kalma onlarca parça ürünün yer aldığı müzenin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Ardahan’ın ilk ve tek kent müzesi olacağını söyleyen Demir, kentin hafızasını gözler önüne serebilmek ve Ardahan’ın geleceğine güzel bir kent hazırlamak için Ardahan Belediyesi olarak bir müze oluşturmaya karar verdiklerini söyledi. Demir, ’’Milletleri millet yapan kültürleri olduğu gibi illeri de il yapan kültürleridir, yani geçmişidir. Bir ilin kendine ait geçmişi olmalı ki ispatı da kolay olsun. Bu çerçevede Ardahan Belediyesi olarak kentimizin hafızasını ve belleğini bir arada toplamak üzere geleneksel bir müze oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede dünyaya, ülkemize ve çocuklarımıza atalarımız, dedelerimiz hangi koşullarda yaşamış, hangi iş ve işlemleri ne şekilde yapmış ve bugünlere gelmişiz. Bunun için de bütün hemşehrilerime çağrımdır. Oluşturacağımız kent müzesinde hangi enstrüman, hangi aleti ve edevatı kim vermişse altında kendisini ve ailesinin adını yazacağız. Bir nevi sizler adına, sizlerin evinde kör olmaya, çürümeye yüz tutmuş, yarın atıl hale gelecek olan tüm eşyalarınızı kent müzesinde sizler adına muhafaza edeceğiz. Bu konuda müdürlerimizden Erol Özer görevli. İnşallah kısa zamanda tüm Ardahan’daki eşyaları toplayarak, iyi bir kent müzesi oluşturacağız. Ardahan’ı görmeye gelen hemşehrilerimiz ya da dışarıdan gelen konuklarımız o kent müzesinde dolaşıp Ardahan tarihinde nereden nerelere gelmiş görecek. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun. Çünkü hepimiz Ardahan için varız, bir tane Ardahan var. Onu en güzel şekilde sunmak tüm Ardahanlıların görevidir. Biz şu anda bu görevin organizasyonlarını yapan kadrolarız. Müzemize katkılarınızı önemle ısrarla rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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