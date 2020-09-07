Posof’da Kaymakam ve Belediye Başkanından Covid-19 denetimi

Posof Belediye Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Kaymakam Murat Mete ile birlikte ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaparak salgın tedbirleri konusunda vatandaşları ve esnafı uyardı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri denetimi kapsamında sahaya inen Posof Kaymakamı Murat Mete ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara Posof Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Posof’ta genel olarak kurallara uyulduğunu belirten Posof Kaymakamı Murat Mete, ilçede süreci sorunsuz atlatmayı umduklarını söyledi. Mete, “Amacımız kimseye ceza yazmak, kapatmak değil. Uyarıyoruz ama kurallara uymayanlara gerekirse kapatmaya varan cezalar uygulayabiliriz" diye konuştu.

Posof’da genel anlamda duyarlılığın yüksek olduğunu ve kurallara uyulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Cahit Ulgar’da “Sokakta ve işletmelerimizde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla düzgün bir şekilde uyulduğunu görmek sevindirici. İşletmeler de bu konuda duyarlı, müşterilerini de sürekli ikaz ediyorlar. Personel maske ve eldiven kullanıyor. Herkes, salgınla ilgili tehlikenin bilincinde. Posof’da bunu görüyoruz” dedi.

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