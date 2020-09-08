Dijital Tarım Pazarı Tanıtım Toplantısı ATSO’da yapıldı

Dijital Tarım Pazarı Portalının (DİTAP) Ardahan tanıtımı ATSO ev sahipliğinde, ATSO Başkanı Çetin Demirci ,Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Sibel Kaya, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Tolga Aras, ATSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya, Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Eştürk, Oda Üyelerinden Muharrem Çapan ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Çetin Demirci, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.

Demirci, “Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı ile satıcı daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Herkes sorumluluğunu biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabiliyor. Bu pazarın ileride daha da gelişmesi ile arz ve talebin daha da dengelenerek tarım ürünlerindeki dönemsel fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Sibel Kaya da yaptığı konuşmada; “Tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir proje olan, çiftçimizin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicimizin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına olanak sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Sayın Bakanımız tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştır.

Üretici ve alıcıları sisteme dahil etmek için İlimizde bulunan tüm STK’lar ile köy muhtarlıkları bilgilendirilmiştir.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa özellikle Üretici ve Alıcı kaydının arttırılması noktasında gerekli çalışma yürütülmektedir.

Covid19 sürecinden sonra İl ve İlçelerimiz de daha etkili yayım faaliyetleri gerçekleştirerek sisteme Üretici ve Alıcı kaydı arttırılması planlanmaktadır.

İlimizin de Alıcı olarak sisteme kayıt olabilecek en büyük sektör olan mandıracılara tek tek gidilerek bilgilendirme yapılmış, sisteme kayıt olmaları teşvik edilmiştir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimize iş ve işlemler için gelen çiftçilerimize birebir görüşülerek sistem hakkında bilgilendirme yapılmakta ve kayıt olmaları önerilmiştir.

Dijital Tarım Pazarı portalına erişim www.dijitaltarimpazari.gov.tr veya www.ditap.gov.tr adresleri ile sağlanmakta olup; kayıt olmak isteyen alıcı ve satıcılar edevlet şifrelerini kullanarak kayıt yaptırabilirler.” Diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Personeli Deniz Altın’ın yaptığı Dijital Tarım Pazarı portalına erişim sisteminin sunumu ile program sona erdi.

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