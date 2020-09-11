Ardahan’da Pandemi kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da Pandemi kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Ardahan’da Pandemi kurulu toplantısı yapıldı

Koronavirüs salgınının yayılması önlemek, vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek ve ek tedbirlerin alınmasına yönelik Vali Hüseyin Öner başkanlığında toplantı yapıldı.
İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Pandemi Kurulu toplantısı çerçevesinde; Ardahan’da Vali Hüseyin Öner’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Vekili Yavuz Köse, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının direktifleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra, ilave tedbirler alınması ve denetimlerin daha sıkı şekilde uygulanması gibi konular görüşüldü. Ayrıca, salgınla mücadelenin aralıksız devam etmesi, halkın daha fazla bilgilendirilmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin sıklaştırılması yönünde yeni tedbir kararları alındı.
Vali Hüseyin Öner, toplum sağlığı için Koronavirüs salgınıyla mücadelenin daha etkili bir şekilde yapılması, ilave tedbirler ve denetimler konusunda da taviz verilmemesi talimatında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Hüseyin Öner başkanlığında, Koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner başkanlığında, Koronavirüs ...
Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı Kalaycıların mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan ...
AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki ''AK Partili Belediye meclis üyelerini toplumda ve kamuoyunda hedef göstermesi kimsenin haddi değildir''
YEREL HABERLER AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı ...
DSİ Çıldır’da dere ıslahı yaptı
YEREL HABERLER DSİ Çıldır’da dere ıslahı yaptı
Evliyaoğlu: "Arıcılıkta sonbahar bakımı ve kışlatma önemli"
YEREL HABERLER Evliyaoğlu: "Arıcılıkta sonbahar bakımı ve kışlatma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X