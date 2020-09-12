Sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üst düzey yöneticilerine, yargı mensupları, Emniyet müdürü ve kamu çalışanlarına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden, Göle ilçesinin önceki kaymakamı, Mevcut Emniyet Müdürü, Nüfus Müdürlüğü mensupları, Milli Eğitim Mensupları, ve yargı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunan S.K. sosyal medya üzerinden yaklaşık bir saat canlı yayın yaparak Göle ilçesinde görev yapan üst düzey kamu görevlilerine ağır itham, hakaret ve tehditte bulunarak çok sayıda vatandaşı da canlı yayına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hakkında inceleme başlattı. İncelemenin ardından ekipler, şüpheli S.K.’yı şehir dışında yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “Sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek, Yargı ve emniyet mensuplarına, mülki idare amirlerine aleni olarak hakaret etmek suçundan tutuklandı.

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