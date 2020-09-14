Ardahan’da Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermeye başladı

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Ardahan Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanan bireyler Sigara Bırakma Polikliniğinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak için Alo 171 çağrı merkezi veya 04782114000 (Dahili: 1141/1144) numaralı telefonları arayarak randevu alabileceği belirtildi.

Polikliniğin her hafta çarşamba günü 09:0012:00 ile 13:3017:00 saatleri arasında müdürlüğün 2. katında hizmet verdiği COVID19 pandemisi nedeniyle randevusuna gelen bireylerin tıbbi maske kullanması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek polikliniğe başvurması istendi.

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