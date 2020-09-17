Veterinerleri taşıyan araç şarampole düştü: 4 yaralı

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Ardahan'da veterinerleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu dört veteriner hekim yaralandı.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan sağlığı Şube müdürlüğünde görevli veteriner Hekim Ö. K. idaresindeki 75 AB 721 plakalı midibüs, Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Dedegül köyleri arasındaki yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü.

Sahada görevli odukları öğrenilen veteriner hekim sürücü Kaçar ve Ali Gürbüz Eral, Barış Çömlekçioğlu ile Zeynep İlay Küçükzıvarık yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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