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'Tarihi köyümüzü definecilerden önce devlet keşfetsin'

DHA

'Tarihi köyümüzü definecilerden önce devlet keşfetsin'


Turgay İPEK/GÖLE (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinin 120 hane, 450 nüfuslu Dedeşen köyünde yaşayanlar köyün tarihi bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Ordusuyla Çaldıran seferine giderken Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir isimli kardeşlerin verdikleri destekten dolayı Yavuz Sultan Selim'in, Dedeşen ismini verdiği yerleşim birimini onlara hediye ettiğini söyleyen köylülerden İsrafil Haspolat (85), "En az 1500 yıllık olduğu tahmin edilen köyümüz buram buram tarih kokuyor. Köyü, gece-gündüz koruğumuz definecilerden önce devletin keşfetmesini istiyoruz" dedi.
Göle ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Dedeşen köyü halkı, köy yerleşim alanın yakınındaki tepede devasa büyüklükte bir yeraltı çarşısı, çarşının üstünde ise hanların ve kilisenin bulunduğunu söyledi. Köyde ayrıca tarihi bir cami, çeşme ve hamam ve bir de türbe olduğunu söyleyen köyün eski muhtarlarından Ercan Gürer, "Yavuz Sultan Selim, Çaldıran seferine çıktığı sırada, o dönem köyün bulunduğu alandaki handa yaşayan Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir adlı iki kardeşler orduyu misafir etmiş. Kardeşler fakir olmalarına rağmen tüm askerlerin heybesini yiyeceklerle doldurup sefere uğurlamış. Yavuz Sultan Selim, bu misafirperverlik dolayısıyla yerleşim alanını Ahmedi Kebir ve Mehmedi Kebir kardeşlere bırakıp sefere devam etmiş. Yavuz Sultan Selim köyden ayrılırken de iki kardeşe köyde ilelebet huzurlu yaşamalarını dileyerek, köyün ismini Dedeşen koymuş. Köyün ismi o tarihten itibaren hep Dedeşen olarak kaldı" diye konuştu.
DEDE SİZ BURAYI ŞENLENDİRİN
Köyün kurucusu olduğu ileri sürülen Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir'in türbesi köyün hemen çıkışında bulunuyor. Mezarları türbenin içinde yer alan iki kardeşin yanında ise o tarihlere ait onlarca mezar bulunuyor. Dedeşen'in tarihi bir köy olduğunu, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferine çıktığı 1514 yılından önce yeraltı çarşısı, han, hamam ve caminin bulunduğunu ileri süren köy halkından İsrafil Hanpolat (77), "Bu köyün bulunduğu tepenin altı, yeraltı çarşısıdır. Yavuz Sultan Selim seferden gelince orada konaklamış. Burada yaşayan Ahmedi Kebir ile Mehmedi Kebir kardeşler Yavuz Sultan Selim'i burada ağırlamışlar. Yavuz Sultan Selim, kendileri ihtiyar olduğu için 'dede siz burayı şenlendirin' demiş ve o zamandan beri adı Dedeşen olarak kalmış. Burası Osmanlı'dan evvel eski, bir yerleşim yeridir. Köyün camisi 1500 yıllık. Buram buram tarih kokan köyümüzün definecilerden önce devletimizin gün yüzüne çıkarmasını istiyoruz. Gözümüz gibi baktığımız köyümüze bir tane defineci giremez ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi
CAMİ VE TÜRBE RASTORE EDİLİYOR
Köyün girişindeki türbede mezarları bulunan Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir kardeşlerin rivayete göre, sefere giden askerlere yediği kaplardaki yemeğin hiç eksilmediğini vurgulayan Yaşar Mehmet ise, "Köyümüzde gizli bir tarih var. Bu tarih gün yüzüne çıkarılması tek isteğimiz. Cami ve türbede yenileme çalışması başladı. Ama biz kazılıp tarihinin ve köyün altında neler olduğunu görmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Turgay İPEK
2020-09-17 10:44:13

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