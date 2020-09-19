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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da Devlet Övünç Madalya ve Beratı töreni

İHA

Ardahan’da Devlet Övünç Madalya ve Beratı töreni

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İç Güvenlik Gazisi Adnan Tatlı’ya gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve tüm illerle birlikte eş zamanlı olarak ilimizde de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreninde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken gazi olan Adnan Tatlı’ya Vali Hüseyin Öner tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi.
Törende konuşan Vali Hüseyin Öner şunları söyledi: “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi dolayısıyla düzenlediğimiz törene hoş geldiniz. Bugün ülkemiz genelinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine, ülkemize yaptıkları hizmetler için minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir aradayız. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gazilerimize, mücadeleleri, fedakarlıları sebebiyle samimi şükranlarımı sunuyorum.
Bu ülke, bu millet, şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Sultan Alparslan’dan başlayarak, Osman Gazi’lere, Fatih’ler, Yavuz’lara, Gazi Mustafa Kemal’lere kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin halkasında yer alan her bir gazimiz, her bir şehidimiz, bu toprakları bize vatan yapan ilahi beratın mühürleridir. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Şehit ailelerimize kaybettikleri evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının hatıralarının ve sevgilerinin hep yaşatılacağını, bu milletin onlara olan saygı ve hürmetlerinin asla bitmeyeceğini bildirmek istiyorum. Onlara, yüreklerinde yaşadıkları acılar, kederler için sabırlar diliyorum. Kıymetli Gazimiz Adnan Tatlı’ya takdim edeceğim Devlet Övünç Madalyasının, bu devletin, bu milletin bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum.”
Törene, Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Küçük, Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, Gazi Adnan Tatlı ve ailesi, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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