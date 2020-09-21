Ardahan’da trafiğin ‘tek yön’ çözümü

Ardahan Belediyesi, trafikte tek yön uygulaması kapsamında hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Ardahan Belediyesi şehir içi trafikte yaşanan sorunları ortadan kaldırma ve caddelerde ki akışı normalleştirme çalışmaları kapsamında tek yönlü trafik uygulaması hazırlıkları gece gündüz devam ediyor. Trafik levhaları, kavşaklar ve bulvar hazırlıkları tamamlanan caddelerde, son olarak ekipler tarafından park ve akış çizgileri çalışmaları yapılıyor. Tek yönlü trafik uygulamasını biran önce hayata geçirmek için belediye ekipleri, Belediye Başkanı Faruk Demir'in de bizzat yerinde incelmeleriyle 24 saat görev yürütüyor.

Kongre Caddesi başta olmak üzere Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Artvin Caddesi, Hamam Caddesi ve Kura Caddesi’nde yaşama geçirilecek olan tek yön uygulaması yapılan caddeler. Son aşamada ise belirlenen noktalara montajı yapılan yön levhaları açılacak.

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