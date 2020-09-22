Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Erdal Kara ve Kemal Aktaş, katılırken pandemi sürecinin devam ettiği ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Faruk Demir, esnafların önerilerini ve taleplerini yerinde tespit ediyor. Esnafla bir araya gelip sohbet ederek Ardahan’da yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Demir, “Amacımız esnafımızla istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve Ardahan’ımız için yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projeleri bizzat anlatmak” dedi.

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