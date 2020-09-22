Ardahan'a kar gibi dolu yağdı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara ve Damal ilçesine kar gibi dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer bembeyaz oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan´da yüksek kesimlerine ve Damal ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Merkeze bağlı Çataldere köyünün deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikteki yaylalarına yağan dolu, bir anda her yeri beyaza bürüdü. Damal ilçesinde de etkili olan dolu etrafı beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının oldukça düştüğünü, kar gibi dolu yağdığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan Deniz BAŞLI
2020-09-22 16:14:25
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